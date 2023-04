Meloni | Il futuro dell' Ucraina sarà di pace ed europeo

E noi invitiamo le vostre aziende a costruire questoper tutti" ha aggiunto Zelensky. "L'Ucraina ha tante risorse da offrire al mercato globale" ha anche dichiarato il capo di Stato di Kiev. "...'Parlare della ricostruzione dell'Ucraina - dice Giorgia- significa scommettere sulla vittoria e la fine del conflitto, e sono sicura che ildell'Ucraina sarà di pace, benessere e ...Sono certa che ildell'Ucraina sarà undi pace, di benessere e sempre più europeo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla Conferenza bilaterale sulla ...

Giorgia Meloni: "Il futuro di Kiev sarà di pace ed europeo" RaiNews

Il presidente ucraino, in videocollegamento con il Palazzo dei Congressi dell'Eur, ricorda che "non c'era una distruzione simile dalla Seconda guerra mondiale"