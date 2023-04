Melissa Satta porta sfortuna a Matteo Berrettini? La risposta di lei

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nelle ultime settimaneè stata accusata direal suo nuovo fidanzato. La showgirl ha spiegato che le insinuazioni dei suoi hater sono dovute al sessismo che la nostra società ha interiorizzato.a sostegno delle sue argomentazioni, ha spiegato che le donne di personaggi maschili celebri vengono considerate la “rovina” dei loro compagni, mai il contrario. L’ex velina ha specificato durante il programma di Italia 1: “Da tempo subisco insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso. Un imnte ...

Leggi Anchee la relazione con Matteo Berrettini: 'È sessismo dare la colpa alla donna per la sfortuna dell'uomo' Leggi Anche Ilary Blasi, Tapiro d'oro per la gaffe sui 'normodotati' e ...Durante la puntata di martedì sera del 25 aprile, la show girl, compagna del campione italiano del tennis Matteo Berrettini ha svolto un monologo a proposito di alcuni commenti definiti da lei 'sessisti' dal momento in cui è stata identificata come ...Il monologo della showgirl a 'Le Iene' Ospite a 'Le Iene'recita il monologo in cui commenta gli insulti ricevuti, da parte di alcune testate giornalistiche, per via della sua relazione con il tennista Matteo Berrettini che a causa di una ...

Melissa Satta, monologo a Le Iene sulla relazione con Berrettini: il testo Corriere dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...