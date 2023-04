Melissa Satta dice basta e risponde alle critiche per la love story con Berrettini

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il monologo a Le Iene È andato in onda, ieri sera 25 aprile, a “Le Iene” il monologo di. La showgirl, ospite della diciassettesima puntata dello show è tornata a parlare della sua discussa relazione con Matteo. Da quando i due hanno reso noto la loro storia non mancanoper la mancanza di risultati del tennista romani. Per molti, la penuria di vittorie ma anche gli infortuni sarebbero “colpa” della. L’ex velina ha così voluto chiarire la situazione. Leggi anche: Tennis,svela: “Ho perso il piacere di giocare” «Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da ...