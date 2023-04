(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ogni 25 aprile ha il suo contorno di ridicolaggini, e non solo il non-partigiano gionni con foularino al collo che non stringe la mano a Sgarbi sognando di essere in via Rasella. Ma il viceSgarbi avrebbe occupatoil suo tempo se avesse provato a impedire al suo capo, ildella Cultura Gennaro, di cedere alla funesta pulsione che lo piglia nei dì di festa: il Proclama, sognando di aver un balcone. “Gentili direttori, ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24 aprile, giornata diverso la Festa della Liberazione”. “Vi faccio osservare che la peculiarità del nostro ministero (…) proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza”. Forse immagina, il, che il ...

Meglio il ponte che il ministro Sangiuliano Il Foglio

Il comico proclama del ministro della Cultura ai direttori dei musei. Ma il loro lavoro non è stare in biglietteria. E il lunedi molti musei nazionali sono chiusi per turno. Davvero il ministro non lo ...