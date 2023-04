Meghan Markle rifatta e spietata | il nuovo look rivela chi è veramente

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La vendetta dicontro Buckingham Palace è iniziata. Nel giro di poche ore si è mostrata per ben due volte in pubblico con unchedavvero chi è e non promette nulla di buono. Prima allo stadio con Harry dove ha sedotto il mondo intero con un paio di shorts cortissimi, poi in video per il suo amico fotografo Misan Harriman dove è apparsa quasi irriconoscibile al punto che qualcuno ha insinuato che si sia. Sta di fatto che questi sono i primi segnali che la controffensiva dei Sussex è iniziata e Re Carlo e famiglia non potranno più dormire sonni tranquilli., è iniziata la vendettasi è nascosta per mesi, non ha nemmeno accompagnato Harry in tribunale a ...