Dmitrytorna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici avvertendo che la Russia "non esitera'" ad usare per prima le armi nucleari se sentira' che e' minacciata la sua esistenza. Un pericolo ...26 apr 00:18: "a usare le armi nucleari se necessario" L'ex presidente Dmitrytorna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici, avvertendo che la Russia 'non esiterà' ad ...L'ex presidente Dmitrytorna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici avvertendo che la Russia "non esiterà" ad usare per prima le armi nucleari se sentirà che è minacciata la sua esistenza. Un pericolo ...

Ucraina, Medvedev: pronti a usare le armi nucleari se necessario Agenzia ANSA

Dmitry Medvedev torna ad agitare lo spettro di scenari apocalittici avvertendo che la Russia 'non esitera'' ad usare per prima le armi nucleari ...Gli avversari della Russia "non devono sottostimare" la possibilità di un uso di armi nucleari da parte di Mosca, che "non esiterà" se fossero necessarie. Lo ha detto l'ex presidente russo Dmitry Medv ...