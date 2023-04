Già a Baku vedremo diversemeccaniche e aerodinamiche, più un nuovo fondo, e anche a Miami ... 'Stiamo portando un nuovo fondo a Baku, più alcuni altri elementi aerodinamici e- ha ...... la versione 1.2, che corregge alcuni bug e porta un'importante. Gli sviluppatori di ...di alcuni sviluppatori che preferiscono utilizzare lo stesso codice per gli SSD e gli HDD. Al ...Il colosso di Redmond spiega che la modifica è in risposta alla richiesta di alcuni sviluppatori che preferirebbero usare lo stesso codice per SSD e HDD. In pratica, DirectStorage al ...

Meccanici, novità nel contratto: aumento di oltre 80 euro L'Eco di Bergamo