McLaren 750S | la super sportiva made in England è ancora più potente – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023)rinnova la suacar di punta, la 720S, che si aggiorna anche nel nome, ora. Non affaticatevi troppo a riconoscere le differenze estetiche fra i due modelli, però, perché i cambiamenti si concentrano soprattutto sottopelle: disponibile in versione coupé e spider, la vettura vanta circa un 30% di componenti rinnovati rispetto alla sua progenitrice, con cui condivide il telaio monoscocca di carbonio. Sotto al cofano posteriore, dietro la cabina di guida, c’è un propulsore V8 biturbo di 4 litri, capace di erogare 750 CV di potenza massima e una coppia motrice di 800 Nm, abbinato a un cambio sequenziale a 7 marce con rapporto di trasmissione finale più breve del 15%. Ne risulta uno zero-cento divorato in 2,8 secondi e uno 0-200 all’ora da 7,2. Prestazioni figlie pure del peso ridotto: quello a secco, incluse tutte le ...