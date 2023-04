Maurizio Amodio | Stiamo scintilando

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (A cura di) Dedicato a coloro che continuano a pensare, che ciò che sta accadendo al Napoli, ed a Napoli, sia solo calcio. Quello che avete visto a Torino, non è un semplice pugno in faccia. Ma il gesto rancoroso dell'oppressore. Compiuto, lucidamente, sull'insorto. L'esercizio di feroce cattiveria di chi non sopporta di vedere gli usurpati vincere. Il colpo vile, inferto alle spalle, da veri miserabili. Comminato con la medesima spietata freddezza di chi ti ruba i fondi Pnrr. Con le sedute parlamentari notturne. E gli emendamenti nascosti nei decreti. La colonia colerica ha cacciato la capa fuori dal sacco. Ha messo le palle in testa all'italia. Con eleganza. Milioni di turisti scorrazzano in città. Indossando la Maglia Azzurra. Napoli è, attualmente, la città più popolare del Pianeta. Lo "smashing trend", direbbero gli analisti ...