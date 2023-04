Mattia in lacrime nel chiarimento con Maddalena e Benedetta ad Amici Cricca sbotta

(Di mercoledì 26 aprile 2023)controad: è guerra aperta. poi le scuse, ma solo da parte dipretende di avere ragione ein difesa dell’amico ballerino. Ma andiamo con ordine. Nel Daytime viene mostrata una scena tra, intente a parlare diin camera. Volano parole pesantissime da parte di entrambe al punto chedice: “Lo fa perché è co***ne, non lo fa per la televisione ed è peggio perché non è che ci faccia bella figura”, in riferimento ad alcuni atteggiamenti diemersi in seguito all’imitazione di. Poi prosegue: “Fa troppe caga** che non piacciono per ...

Amici,Zenzola indopo le parole di Maddalena e Benedetta: 'Tamarro, co***ione' Amici, Arisa e il non rapporto con gli allievi dopo la fine del talent: 'Preferisco non sentirli più, ...Quando il ragazzo scopre il video scoppia in. L'attacco di Maddalena aMaddalena, che ha lasciato, attacca: 'Mi danno fastidio i suoi comportamenti, che ora mi sembrano ...Volano in finale due artisti marchigiani:Ferretti di Mogliano con la canzone Sorgono, ... Santamarea Palermo " Santamarea; cecilia Pisa -di piombo da tenere con le mani ; ...

Amici, Mattia Zenzola in lacrime dopo le parole di Maddalena e Benedetta: «Tamarro, co***ione» leggo.it

Le tensioni ad Amici 22 sono sempre più forti, soprattutto quando arriva il momento delle pagelle per gli allievi del reality. Durante il daytime, il cantante Wax ha reagito ...Nuova reazione rabbiosa da parte del cantante di Amici ad una dura critica dei giornalisti: 'Come si permettono Non sanno niente di me' ...