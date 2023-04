Mattarella riceve il premier ucraino Shmyhal | l' Italia vi è vicina

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto al Quirinale il primo ministro d'Ucraina, Denys, arrivato a Roma per la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. ...

Della coalizione dominante, che gestisce i passaggi della ricostruzione edagli eventi reali ...della Liberazione Le parole di La Russa e Lollobrigida non sono gaffe ma un progetto...Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto al Quirinale il primo ministro d'Ucraina, Denys Shmyhal, arrivato a Roma per la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. All'incontro era presente anche il ......il premier Shmyhal: "Pace deve essere giusta con rispetto integrità Paese" L'Ucraina deve entrare nell'Ue nel più breve tempo possibile. Ad affermarlo il capo dello Stato Sergio...

Ucraina, Mattarella riceve al Quirinale Shmyhal e Kuleba - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...(LaPresse) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione dell'Ucraina guidata dal premier ...