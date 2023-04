Mattarella | la Costituzione è nata dall’antifascismo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Se la seconda carica dello stato, il tragico La Russa, ci aveva lasciato con le teorie sullache sarebbe «non antifascista», la prima carica, il presidente della Repubblica, comincia first appeared on il manifesto.

Giornata di manifestazioni in tutta Italia. Il presidente della Repubblica ha deposto una corona all'altare della Patria, poi è stato Cuneo e ha reso omaggio a Borgo San Dalmazzo e Boves. La ......sulla, figlia della lotta antifascista . Un'affermazione che riassume in poche parole l'obiettivo del discorso senza sfumature del presidente della Repubblica italiana Sergio...Nella giornata delle tante celebrazioni per il 25 Aprile, con la visita del Presidentealla provincia di Cuneo, un Comune del torinese ha scelto di non fare alcuna cerimonia. .... ...

Mattarella, cosa ha detto: «La Costituzione è figlia della lotta antifascista». E cita Calamandrei ilmessaggero.it

Celebrando a Cuneo la festa del 25 Aprile, il Capo dello Stato ha sottolineato che "la Repubblica è fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista. Le Costituzioni… Leggi ...