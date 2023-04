"Il gender gap sulleha origine negli stereotipi digenere, che molto spesso partono proprio dal linguaggio. Per risolvere il problema dobbiamo partire dalla scuola, sin dall'inizio del ciclo scolastico. All'...Il Cielo Itinerante , associazione italiana non - profit di cui è Project Lead, è stata fondata nel 2021 con 'l'obiettivo di avvicinare allo studio dellei bambini e le bambine in ..."Tra gli obiettivi di VINCI Energies abbiamo quello di avvicinaree portare più donne nel mondo dell'ICT. Per sovvertire il retaggio culturale che lesiano più adatte agli uomini abbiamo deciso di mettere in campo un progetto concretoche entra nelle scuole e coinvolge le ragazze delle scuole superiori. Un percorso formativo, "VINCI ...

Materie Stem, Caso (M5S)/ gender gap va risolto a scuola - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 26 apr. (askanews) - "Tra gli obiettivi di VINCI Energies abbiamo quello di avvicinare e portare più donne nel mondo dell'ICT.