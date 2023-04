Masterplan al 2037 da 2 miliardi per l' aeroporto di Venezia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) E' stato presentato oggi ail2023 -dell'Marco Polo di Tessera, terzo gateway intercontinentale nazionale, che prevede un investimento di 2di euro, in ...

E' stato presentato oggi a Venezia il2023 -dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, terzo gateway intercontinentale nazionale, che prevede un investimento di 2 miliardi di euro, in funzione di proiezioni di traffico di 20,8 ...Ilha confermato lo schema con singola pista di volo, esattamente come oggi: l'attuale pista di volo principale viene utilizzata per atterraggi e decolli; mentre la pista secondaria è ...Save presenta a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale del Veneto, il suodi sviluppo entro il. Un progetto da oltre 2 miliardi di euro capaci di generare un impatto da oltre 10 mld di euro su territorio. Nell'obiettivo e' superare i 20 mln di ...

Masterplan 2023 – 2037 dell'aeroporto Marco Polo di Venezia ... Adnkronos

(Adnkronos) – E’ stata presentata a Palazzo Balbi a Venezia il Masterplan 2023 – 2037 dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, terzo gateway intercontinentale nazionale, alla presenza del Presidente dell ...Venezia, 26 apr. (Adnkronos) – “Il Masterplan 2023 – 2037 pone al centro dello sviluppo dell’aeroporto di Venezia le strategie Esg, puntando ai massimi livelli di sostenibilità e innovazione, integran ...