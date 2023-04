Masterplan 2023 – 2037 dell’aeroporto Marco Polo | impegno per la sostenibilità ambientale

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Obiettivi diche guidano e orientano in modo trasversale tutte le scelte di sviluppo Transizione energetica, con l’obiettivo di azzerare entro il 2030 le emissioni nette di CO2 prodotte dall’attivitàe dismettere ogni utilizzo di combustibili di origine fossile. Il nuovo, presenta to oggi presso la Regione Veneto, modificherà in modo sostanziale l’apporto energetico dell’intero assetto aeroportuale, attraverso l’implementazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici posti sulla copertura degli edifici, la realizzazione di un impianto agrivoltaico (che significa che pannelli solari e colture agricole condividono la stessa superficie) nelle aree a nord del sedime aeroportuale, lo sfruttamento dell’energia geotermica, ...