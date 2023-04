Massimo Ceccherini | “Mi sono mangiato tutti i soldi | mia moglie e il mio cane mi hanno salvato”

ha confessato per la prima volta i retroscena sui suoi problemi con l'alcol e sul suo amore per la moglie. Di recente Leonardo Pieraccioni ha svelato in un'intervista che...Una vita turbolenta quella raccontata da, che si è messo a nudo in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera . L'attore fiorentino, che ha avuto la propria rampa di lancio nel film Il Ciclone (1996), dove ...Estratto dell'articolo di Valerio Cappelli per il 'Corriere della Sera'foto di bacco (1) 'Mi sono fatto pure la doccia per quest'intervista, ho messo il telefono in carica. Ma io non ho tutte 'ste cose da dire', ...

Massimo Ceccherini: «Mia moglie Elena e il mio cane Lucio mi hanno salvato dai demoni. Ho un passato nei... Corriere della Sera

Massimo Ceccherini, bravissimo attore toscano e grande amico di Leonardi Pieraccioni, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera in occasione della quale ha raccontato molti aspetti del ...Chi è Elena Labate, la moglie dell’attore toscano Massimo Ceccherini La donna e l’interprete fanno coppia da diversi anni e, come confessato dallo stesso Ceccherini in un’intervista al Corriere della ...