Massimo Ceccherini | lunga intervista al Corriere | “Penso alla nuova Isola dei Famosi Ad Amici ragazzini sbranati”

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è uno dei grandi protagonisti dello spettacolo italiano, il quale ha sicuramente pagato un prezzo alto per il suo carattere deciso e senza peli sulla lingua. Diventato celebre graziepartecipazione al film Il Ciclone, l’attore ha rilasciato unaaldella Sera per parlare della sua vita, del rapporto con L'articolo

Durante l'edizione del 2006 dell' Isola dei Famosi , l'attorevenne espulso per aver bestemmiato in diretta. In un'intervista al Corriere della Sera, l'attore che deve la sua fama alla collaborazione con Leonardo Pieraccioni, ha rivelato un ...ha confessato per la prima volta i retroscena sui suoi problemi con l'alcol e sul suo amore per la moglie. Di recente Leonardo Pieraccioni ha svelato in un'intervista che...Una vita turbolenta quella raccontata da, che si è messo a nudo in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera . L'attore fiorentino, che ha avuto la propria rampa di lancio nel film Il Ciclone (1996), dove ...

Massimo Ceccherini: «Mia moglie Elena e il mio cane Lucio mi hanno salvato dai demoni. Ho un passato nei... Corriere della Sera

Massimo Ceccherini ha parlato del suo periodo buio, di come si è mangiato tutti i soldi e di come la moglie lo ha salvato dall'alcol. Massimo… Leggi ...Massimo Ceccherini si racconta, dal successo ai problemi economici e al vizio dell'alcol che è riuscito a superare in parte grazie a sua moglie Elena.