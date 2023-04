“Maschere e Cosmic Bullets” | la mostra

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Chiuderà con il finissage del 27 aprile la”. Catalogo a cura di Marco Meneguzzo, con le opere di Bruno Pellegrino e Nicola Rivelli. Laè ospitata a Roma, presso Spazio all’Arte. Noi l’abbiamo vista, e ve ne diamo un assaggio. Foto: Capitolium Art Spazio all’Arte. In tutti i sensi L’Arte cambia, si evolve, ma non perde il suo appeal. E a Roma, culla di artisti e galleristi, si respira un fervore benefico soprattutto attorno all’arte contemporanea e alle sue derive tecnologiche e ibride. Servono spazi per esprimersi, luoghi non più solo espositivi o commerciali, ma capaci piuttosto di promuovere il confronto e creare nuove connessioni. Ed è con questo fine che lo scorso novembre la casa d’asta bresciana Capitolium Art ha aperto nella capitale Spazio ...