Martina Mucci | la ragazza sfregiata sotto casa a Prato e l’arresto dell’ex Emiliano Laurini | «Ora ho incubi tutte le notti»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è una cameriera di 29 anni di. È stata picchiata ementre rinva dal lavoro alle 2 del mattino del 21 febbraio scorso. Il 24 aprile scorso la procura ha spiccato arresti nei confronti di tre uomini. Sono accusati di rapina aggravata e di lesioni personali gravi con sfregio permanente alla persona. Secondo l’accusa due di loro sono stati mandati a “punire”da un terzo, ovvero. 41 anni, ex pugile, lavorava come buttafuori nel locale doveera cameriera. I due avevano una relazione. E lui l’avrebbe fatta picchiare per vendicarsi della fine del rapporto. Secondo gli inquirenti tra le due persone che hanno aggreditoc’era Kevin ...