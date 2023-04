Martina Mucci | la ragazza sfregiata sotto casa a Prato e l’arresto dell’ex Emiliano Laurini | «Ora ho incubi tutte le notti»

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è una cameriera di 29 anni di. È stata picchiata ementre rinva dal lavoro alle 2 del mattino del 21 febbraio scorso. Il 24 aprile scorso la procura ha spiccato arresti nei confronti di tre uomini. Sono accusati di rapina aggravata e di lesioni personali gravi con sfregio permanente alla persona. Secondo l’accusa due di loro sono stati mandati a “punire”da un terzo, ovvero. 41 anni, ex pugile, lavorava come buttafuori nel locale doveera cameriera. I due avevano una relazione. E lui l’avrebbe fatta picchiare per vendicarsi della fine del rapporto. Secondo gli inquirenti tra le due persone che hanno aggreditoc’era Kevin ...

Estratto da open.online emiliano lauriniè una cameriera di 29 anni di Prato. È stata picchiata e sfregiata mentre rincasava dal lavoro alle 2 del mattino del 21 febbraio scorso. Il 24 aprile scorso la procura ha spiccato ..."Per due settimane non ho dormito, avevo terrore a uscire di casa, di incontrare persone. Avevo il volto sfigurato e la mente a pezzi. Ho pensato al suicidio"., 29 anni, parla con la voce calma, come a volere scacciare i pensieri cupi che la tormentano dallo scorso 20 febbraio, da quando fu aggredita e sfregiata sotto casa a Prato da due ...Sfregiata con un rasoio per motivi di gelosia., barista 29enne, porta ancora quelle ferite sul volto e nell'anima. L'ex fidanzato l'ha fatta sfigurare con un rasoio da due persone assoldate per poche centinaia di euro mentre la donna,...

