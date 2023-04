Martina Mucci | la ragazza sfregiata a Prato | arrestati l’ex e due picchiatori pagati dall’uomo

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è stata vittima di un pestaggio eil 21 febbraio 2023 a, mentre rientrava dal suo lavoro di cameriera intorno alle due di notte. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, a organizzare la spedizione punitiva sarebbe statodella 29enne, Emiliano Laurini, 41 anni, che ha assoldato per questo due persone. Si tratta di Mattia Schininà, pugile pratese, e Kevin Mingoia, 19enne picchiatore a pagamento residente a Scandicci con un passato di molestie sessuali e rapine. Insieme a loro ci sarebbe stato anche un terzo uomo, la cui identità risulta essere però per ora ignota. Tutti e tre ora si trovano nel carcere della città toscana e devono rispondere dell’accusa di lesioni. sfregio permanente del volto e rapina aggravata in concorso. Iavrebbero ...

Martina Mucci, la ragazza sfregiata sotto casa a Prato e l'arresto dell'ex Emiliano Laurini: «Ora ho incubi tutte le notti» Open

