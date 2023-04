Marotta | ' Inzaghi? Fiducia | ma la discontinuità è negativa E sui biglietti della Nord'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima di Inter - Juventus di Coppa Italia. Diversi, gli argomenti trattati. Tre, in particolare: stagione ...

... Beppe, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima di Inter - Juventus di Coppa Italia. Diversi, gli argomenti trattati. Tre, in particolare: stagione e, Lukaku e la squalifica ...Il Direttore delegato dell'Inter, Giuseppe, ha parlato nel post partita di Inter - Juventus a Mediaset. Le sue parole: "Stiamo vivendo ...promosso "Non siamo a scuola, con un allenatore ...Le parole di Beppepoco prima del fischio d'inizio di Inter - Juventus. Dal bilancio della stagione al giudizio su: il punto del dg nerazzurroCon una semifinale di Champions League già in tasca e un ...

Marotta: "Inzaghi Siamo con lui" | Video Sport Mediaset

Le parole di Beppe Marotta poco prima del fischio d'inizio di Inter-Juventus. Dal bilancio della stagione al giudizio su Inzaghi ...Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset a margine del ritorno della semifinale di Coppa Italia ...