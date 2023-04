Margot Robbie non è l’unica celeb a soffrire di disturbo di personalità sul red carpet

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Presentarsi sui Redcon look elegantissimi ed impeccabili è parte del lavoro dellerity. In alcune occasioni, però, c’è chi si supera indossando creazioni sartoriali dagli effetti speciali dedicati proprio al film in promozione. Tanto dentro al personaggio da diventare cosplay di sè stesse, i loro abiti ignorano il dress code dell’evento facendo riferimento a personaggi, color palette o motivi riconoscibili. Tra le tante star che si sono dilettate nell’arte del fashion easter egg, Zendaya rimane la star da battere. Anche se, con il suo recentissimo outfit total pink in stile Barbie, si prepara a rubarle il primo posto sul podio.nei panni di Barbie anche fuori dal set Dopo l’uscita del primo trailer qualche settimana fa, è ufficialmente ...

Un vortice sfrenato di immagini e musiche, con un super cast capitanato da, Brad Pitt e Diego Calva. Per un film del genere era doveroso un trattamento di lusso in homevideo. Cosa ...In occasione dell'evento cinematografico a Las Vegas la regista candidata al Premio Oscar e i protagonisti della pellicola sulla celebre bambola hanno raccontato le origini della sceneggiatura e i ...Ryan Gosling può apparire confidente nei suoi look total pink, eppure l'attore ha confessato di aver dubitato fortemente della sua Kenergy . Grazie a, poi, ha cambiato idea e ha capito di potercela fare. Entrambi, infatti, sono i protagonisti di Barbie , il nuovo film diretto da Greta Gerwig in arrivo questa estate al cinema, e ...

Ryan Gosling ha raccontato che inizialmente aveva dubitato della sua "Ken-ergia", ma grazie a Margot Robbie ha capito di potercela fare.Ryan Gosling e Margot Robbie si sono presentati al CinemaCon come dei veri e propri Barbie e Ken che si rispettino. Presto i due saranno al cinema con l'attesissimo film sulla bambola della Mattel e p ...