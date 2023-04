Mare Fuori | il dettaglio di quella scena tra Rosa e Viola | Ivan Silvestrini racconta il retroscena

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 26 aprile 2023)unaditraRicci e: i fan sono incuriositi su come hanno girato quel momentoè ormai seguitissimo sui social visto che ha deciso di condividere tantissime chicche sulla serie più chiacchierata del momento. Si tratta diche ha registrato un record di ascolti non indifferente. Il fatto di aver venduto le prime due stagioni del prodotto Rai, alla piattaforma streaming Netflix, ha fatto si che tantissime più persone conoscessero la serie del palinsesto nazionale aspettando con ansia il momento dell'uscita della terza stagione. Ecco allora che tutto il pubblico under 30, che ha conosciuto la serie sulla ...