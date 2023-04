Marco Mengoni | in pre-order il nuovo disco Materia Prisma

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È) il terzo ed ultimo album della trilogiagrafica multiplatinodi, da oggi in pre-e pre-save È) il terzo ed ultimo album della trilogiagrafica multiplatinodi, disponibile da venerdì 26 maggio per Epic Records Italy / Sony Music Italy, in pre-da oggi (https://shor.by/MM ) e in pre-save e pre-add da giovedì 4 maggio. Il, come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori, e così è questo album che, a chiusura della trilogia, ci permette di avere uno ...

Nel bel mezzo della serie di concerti in Europa che culmineranno con la partecipazione all' Eurovision Song Contest 2023,ha fatto un grande annuncio! Si tratta dell'uscita del suo nuovo album , terzo e ultimo capitolo della fortunata trilogia di Materia: il disco si intitola "Materia (Prisma)" e sarà ...... Come neve è uno splendido duetto della nostra amata cantante con una delle voci maschili più belle degli ultimi anni:. Di seguito il video di Come neve :2021 " Materia (Terra) 2022 " Materia (Pelle) 2023 " Materia (Prisma) 3° e ultimo capitolo discografico della trilogia Materia per, tra un mese esatto, a partire dal 26 maggio, fuori con Prisma , album trainato da Due Vite e con un più che probabile nuovo singolo estivo in uscita.

Marco Mengoni da pelle d'oca con "One" degli U2: la Germania ai suoi piedi - VIDEO - Gay.it Gay.it

Marta Donà è un’eccellenza italiana. È la prima donna manager under 40 («li compio quest’anno»), la prima ad aver vinto tre volte il Festival ...Il prisma, come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori: questo album, che la trilogia, ci permette di avere uno ...