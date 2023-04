Ansia a Escalaplano per la scomparsa di, pensionato di cinquantadue anni con varie patologie. L'uomo vive in casa con altri due fratelli celibi ed è sparito da ormai cinque giorni. Le ricerche, rinforzate anche dall'appello ...Dal '47 al 1954 Yvonne ha volato dal Lido di Venezia sugli aerei Transadriatica e(Linee aeree ... Gestì un negozio di vestiti per bambini e lingerie artigianali, nel sestiere di San. Quando ...Ore 16 Apertura e introduzione al Webinar Alessandro, Presidente, Fondazione O. I. B. R. 16:10 ... Head of Sustainability Reporting & Control, Ferrovie dello Stato Italiane GianSalcioli , ...

Marco Lai è scomparso nel nulla da quasi una settimana Today.it

In azione anche i sommozzatori per dare manforte alle indagini su Marco Lai, di cui non si hanno notizie dal 20 aprile ...C’è grande preoccupazione a Escalaplano per la scomparsa di un uomo. Non si hanno più notizie di Marco Lai, 52 anni, dalla mattina di giovedì. È il sindaco Marco Lampis a lanciare un appello e a chied ...