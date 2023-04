Marc Marquez la Tac all' osso | voci tremende in MotoGp | un messaggio angosciante

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Un calvario infinito:non correrà neanche il GP di Jerez de la Frontera. Lo ha comunicato lo spagnolo in una nota tramite il suo team Honda Hrc, che ha evidenziato i vari passaggi: “Ieri (martedì, ndr) abbiamo fatto un'altra Tac ed è stato confermato che, nonostante l'infortunio stia procedendo favorevolmente, l'non ha ancora finito di guarire e correre a Jerez era rischioso. Insieme al team medico abbiamo deciso di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e tornare a Le Mans”. E ancora: “Mi dispiace molto perdere il Gran Premio di Spagna perché è sempre speciale, per l'atmosfera, per correre a casa e soprattutto per vedere e divertirsi con i tifosi. Continuerò con la riabilitazione e lavorerò per tornare il prima possibile. Grazie per i vostri messaggi di supporto"., ancora ...