Maratona Fotografica Napoli | aperte le iscrizioni per la terza edizione

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Domenica 28 maggio 2023 dalle 9.00 alle 18.00 si terrà ladelladi, un progetto di Vivere, Grande.it e FotoEma, organizzato in collaborazione con Associazione “Scrivendo Con La Luce” e Mutart Agency. Un’occasione unica per mettere alla prova il talento espressivo di molti appassionati di fotografia e per far riscoprire e vivere – nel corso di una domenica originale – la propria città. L’iscrizione all’evento socio culturale che coniuga la passione per la fotografia e la promozione del territorio è possibile entro il 10 Maggio alle ore 23.59. L’intento è camminare e fotografare, passeggiare e osservare: scoprire la città diin modo partecipativo immergendosi nel suo folklore, nei suoi scorci ...

Domenica 28 maggio 2023 dalle 9.00 alle 18.00 si terrà la terza edizione delladi Napoli , un progetto di Vivere Napoli, Grandenapoli.it e FotoEma, organizzato in collaborazione con Associazione "Scrivendo Con La Luce" e Mutart Agency. Un'occasione unica per ...... potrà visitare, all'interno dell'ex Municipio di via Roma, la Mostra"Tesori dello Jato" a cura della ProJato. E poi ci sarà modo di cimentarsi in unagastronomica in vari ...... potrà visitare, all'interno dell'ex Municipio di via Roma, la Mostra'Tesori dello Jato' a cura della ProJato. E poi ci sarà modo di cimentarsi in unagastronomica in vari ...

Maratona fotografica di Bergamo FotoNews.blog

Domenica 28 maggio 2023 dalle 9.00 alle 18.00 si terrà la terza edizione della Maratona Fotografica di Napoli, un progetto di Vivere Napoli, Grandenapoli.it e FotoEma, organizzato in collaborazione ...Tom Durnin è stato il peggiore tra i maratoneti di Londra 2023, ma come uomo ha vinto: si era messo alla prova per un nobile scopo e non ha voluto ...