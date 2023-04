Mara Venier sommersa dal dolore | il video sui social è struggente

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Personaggi tv. . Classe 1950,è una conduttrice televisiva italiana. Dopo un esordio in qualità di attrice, ha raggiunto il successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica In, che presenta da quattordici stagioni. Il continuato successo del programma durante la sua conduzione le è valso i soprannomi di Signora della domenica e Zia. La conduttrice è molto attiva anche su Instagram dove condivide ogni sua esperienza. Qualche anno faha perso sua madre e poche ore fa ha deciso di ricordarla sui, commovendo tutti i suoi numerosi followers.Leggi anche:incidente a “Domenica In”: paura in diretta tv Leggi anche: “Domenica In”,...