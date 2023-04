Manifesto per un futuro bio-based dei materiali | Innovation Village chiama all’appello istituzioni | startup e ricercatori

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il network di, aziende,– che operano come portatori sia di competenze che di fabbisogni – per la costruzione di una community bio-. L’obiettivo è favorire la messa a sistema di un grande patrimonio scientifico, tecnologico e industriale che riguarda direttamente o indirettamente ibio-, in una rete agile che proponga soluzioni, processi e prodotti, creando una massa critica per indirizzare in maniera qualificata le policies del settore. La nuova Rivoluzione Verde, infatti, passa per l’ideazione e lo sviluppo di modelli di industria sostenibile, pensati per operare in maniera completamente circolare, sperimentando nuove soluzioni ...