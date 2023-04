Manchester United pazzo di Kane | offerta monstre grazie a… De Gea

Commenta per primo Ilè disposto a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro per Dominik Livakovic , secondo Sportske Novosti . Il portiere della Dinamo Zagabria, si è messo in luce dopo l'...La notizia ha dell'incredibile, se si pensa al suo palmarès e a ciò che ha vinto in carriera, ma le recenti prestazione dell' Al Nassr fanno presagire un "bis ". L'ultima delusione ...Commenta per primo Evan Ferguson e il Brighton vanno avanti insieme. I Seagulls hanno respinto l'interesse di, Chelsea e Liverpool . Lo scrive The Sun .

Dal Manchester United al Milan: l’inglese arriva in prestito MilanLive.it

Manchester City contro Manchester United. Tutte le informazioni necessarie per la prossima e inedita Finale di FA Cup.Se il Napoli quest'anno è riuscito a vincere lo scudetto a 33 anni di distanza dall'ultimo, lo deve sicuramente ad un gruppo che ...