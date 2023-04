Malore in diretta tv per Erdogan Turchia verso il delicato voto di maggio

La decisione e' arrivata in seguito a unaccusato intv ieri sera. In base a quanto reso noto oggi, Erdogan e' stato vittima di una congestione. 'Purtroppo a causa dei troppi impegni ...Paura per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che stava rispondendo alle domande dei giornalisti durante un programma televisivo in, quando - improvvisamente - ha avuto un: il presidente non è riuscito a rispondere ed è restato in silenzio davanti per una quindicina di secondi, poi le immagini si sono interrotte. ...Un lieveha costretto Recep Tayyip Erdogan ad interrompere un' intervista televisiva ine a congelare, per un giorno, tutti gli impegni elettorali. Il presidente turco ha accusato problemi di ...

Erdogan cancella gli impegni elettorali dopo un malore in diretta tv TGCOM

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni in programma oggi dopo avere accusato un malore in diretta tv durante un'intervista televisiva. "In seguito… Leggi ..."Oggi mi riposerò a casa, come mi hanno consigliato i medici", ha twittato il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Il leader ha dovuto ...