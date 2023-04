Malore in diretta tv | Erdogan cancella tutti gli impegni in programma VIDEO

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni in programma oggi dopo avere accusato ieri undurante un programma televisivo in. "In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa", ha scritto su Twitter il presidente turco annunciando che non potrà partecipare ai comizi ...... le motivazioni principali Quando si viene coinvolti in un incidente in cui si ha colpa, la ... per esempio, può subire dei danni fisici o avvertire un. Grazie alle garanzie accessorie, ...- Interrotta la campagna elettorale e annullati momentaneamente tutti gli impegni, dopo che ieri il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha avuto undurante un'intervista in tv. Le ...

Erdogan cancella gli impegni elettorali dopo un malore in diretta tv La Stampa

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni in programma oggi dopo avere accusato ieri un malore durante un programma televisivo ...