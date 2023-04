Malgrado tutto | il filosofo argentino Miguel Benasayag elabora la sua idea di libertà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Psicanalista,, attivista, agitatore culturale,, intellettuale nato in Argentina naturalizzato francese, è una figura d’indubbio interesse, non solo per la passione delle sue idee, ma per il coraggioso e dolente ruolo di testimone del male. In gioventù, durante gli anni più bui della dittatura argentina degli anni ‘70,, da militante nelle file guevariste dell’ERP, venne arrestato e torturato in carcere. Una volta liberato e approdato in Francia, il, perennemente controcorrente, ha rito le proprie drammatiche esperienze nell’ambito dell’antipsichiatria, muovendosi in un terreno di mezzo tra ricerca scientifica ele libertario. Tra i fondatori del collettivo Malgré Tout, autore del Piccolo manifesto in tempi di ...