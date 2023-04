Malata di tumore a 14 anni | due scuole rifiutano l' iscrizione | morta prima di finire la terza media

Aveva 14 anni, eradi, e voleva proseguire i suoi studi. A poche settimane dall'esame di terza media, Francesca (nome di fantasia) sognava di diventare una grafica, per questo aveva cercato una scuola ...Una storia triste quella raccontata da La Stampa . Giulia, (nome di fantasia), ragazzina 14enne di Milanodie con disabilità motoria , è morta sabato scorso, 22 aprile, per complicazioni dovute alla sua malattia . La ragazzina, purtroppo, prima di morire si è vista precludere la possibilità ...Non ce l'ha fatta la 14ennediche, nei mesi scorsi, era stata rifiutata due volte in due istituti superiori milanesi. La giovane stava terminando la terza media nella scuola interna dell'Istituto nazionale del ...

Milano, morta la 14enne malata di tumore esclusa da due scuole perché disabile: «Le hanno tolto anche la speranza» Corriere Milano

Livorno 26 aprile 2023 - Anche i malati oncologici subiscono gli effetti delle lunghe liste di attesa per le prestazioni sanitarie a Livorno. Lo denunciano mercoledì 26 aprile Giampaolo Quercioli ex p ...E' la storia di Roberto Laudati, medico ematologo presso l'Unità di Ematologia Aou Città della Salute e della Scienza di Torino ...