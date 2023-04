Maccarese | scoppia una rissa tra giovani sul lungomare | ferito anche un poliziotto

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Fiumicino – Un’altra giornata di festa conclusasi nella violenza. Succede sul litorale romano, più precisamente a, nota località balenare del comune di Fiumicino. Questi i fatti: i miliari dell’Arma sono intervenuti nella serata del 25 aprile, in via Praia a Mare, assieme agli agenti di Polizia di Stato, per sedare unasegnalata all’esterno di un noto stabilimento balneare. Nellasarebbero state coinvolte diverse persone ma, all’arrivo delle forze dell’ordine erano rimasti in due. Alla vista degli agenti, i due si sono scagliati contro i poliziotti, colpiti con calci e pungi. Uno degli agenti è rimastoed è stato portato in ospedale per accertamenti mentre per uno dei dueche li ha aggrediti sono scattate le manette ai polsi con l’accusa di resistenza, violenza e ...