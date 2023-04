Ma davvero Ed Sheeran ha copiato Marvin Gaye? Così l’accusa a «Thinking out loud» può diventare un problema per l’intera industria musicale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) MaEdha? Martedì 25 aprile è iniziato a New York il processo per la suaout, accusata di somigliare un po’ troppo a Let’s get it on, pubblicato come singolo nel 1973 dalla Motown. La prova regina del plagio sarebbe un’esibizione dello stessoa Zurigo con medley delle due canzoni che risale a otto anni fa. A portare in tribunale il cantautore britannico non sono gli eredi dima quelli di Ed Townsend, produttore dell’album di cinquant’anni fa che porta quel nome e intestatario dei due terzi dei diritti d’autore della canzone. E l’, fa notare il New York Times, è molto interessata alla vicenda. Perché dalla sua conclusione ...

MaEdha copiato Marvin Gaye Martedì 25 aprile è iniziato a New York il processo per la sua Thinking out loud , accusata di somigliare un po' troppo a Let's get it on , pubblicato come ...... anche se non ci sono basi per il reclamo - dissein un video pubblicato su Twitter dopo il verdetto - . E'dannoso per l'industria della scrittura di canzoni'.... anche se non ci sono basi per il reclamo - dissein un video pubblicato su Twitter dopo il verdetto - . E'dannoso per l'industria della scrittura di canzoni'. Nella causa anche il ...

Ma davvero Ed Sheeran ha copiato Marvin Gaye Così l'accusa a ... Open

Sotto accusa la sua "Thinking Out Loud", ritenuta troppo simile a "Let's Get It On" di Marvin Gaye Il cantautore britannico avrebbe plagiato alcune parti della sua “Thinking Out Loud” da “Let's Get It ...Ed Sheeran accusato di plagio per l'ennesima volta: è iniziato il processo negli Usa che finirà tra circa una settimana ...