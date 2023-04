LVMH da record | l’impero di Arnault vale 500 mld in Borsa

Sarà spuntato senz'altro un sorriso a Bernard Arnault, alla notizia che la sua creaturaaveva sfondato quota 500 miliardi di capitalizzazione di mercato. Si tratta della prima volta ...che ...Estratto dell'articolo di Massimo Lapenda per www.ansa.it bernard arnault Nuovoper, il colosso del lusso che annovera tra i suoi marchi Louis Vuitton e Christian Dior. La società guidata dall'uomo più ricco del mondo, ...Il primo trimestre del 2023 ha registrato ricavia 21 miliardi di euro, in crescita del 17%. ...possiede, tra gli altri, marchi iconici come Louis Vuitton, Tiffany, Givenchy, Kenzo, Bulgari ...

Dalla fine del 1988 a fine 2022 il giro d'affari si è moltiplicato per 32 volte, i profitti per 46 e il valore in Borsa per 69: ecco quali sono le ragioni del successo ...