L' uomo ama più gli animali dei suoi simili | l' amara verità di Vittorio Feltri sull' orsa

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ieri sul Corriere della Sera ho letto in prima pagina un corsivo di Alessandro D'Avenia che tratta dell'amore, un sentimento molto strombazzato, ma poco o nulla praticato tra esseri umani, i quali nei rapporti tra loro prediligono coltivare l'ingratitudine, un virus più potente del Covid. Tra coniugi bene che vada, dopo alcuni anni, l'amore svanisce come neve al sole, si trasforma in affetto e nel migliore dei casi in mutuo soccorso, allo scopo di crescere la figliolanza. Tale figliolanza dipende dai genitori nei confronti dei quali non sempre nutre gratitudine, il più delle volte prevale in loro l'acredine che fa a pugni con la riconoscenza e addirittura con la stima. Tra colleghi di lavoro raramente c'è rispetto, altro non esiste, anzi è un successo se non prevale l'antipatia, madre di ogni inquietudine e senso di fastidio. Dobbiamo rassegnarci all'odio che proviamo verso i nostri ...