Lukaku merita più di Dzeko! Inter-Juventus | Inzaghi non temporeggi

(Di mercoledì 26 aprile 2023)la maglia da titolare aa discapito di Dzeko. Big Rom sta meglio soprattutto mentalmente e ha bisogno di giocare.sfrutti il mood REBUS ? L’attesa è finita. Questa sera allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il Derby d’Italia fra, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Chi vince andrà in finale a Roma il 24 maggio.ha ancora qualche dubbio di formazione da risolvere. In particolare, rimane il rebus attaccante: chi affiancare a Lautaro Martinez tra Romelued Edin Dzeko. Obiettivamente la scelta è una: sfruttare il mood positivo di Big Rom. Dopo mesi di letargo e difficoltà di vario tipo, domenica a Empoli l’ha potuto rivedere all’opera il ...

Sicuramente, per il popolo nerazzurro, la speranza è quella di disporre dell'armatanto in ... Sono dell'opinione che una piazza come quella venetasempre di stare in A ed auspico che ...Anche l'Atalanta siun buon voto dopo l'importante vittoria contro la Roma. Questi tre punti ... 9 A LEAO E A: nonostante il Milan e l'Inter non abbiano esaltato, nella giornata appena ......rivolti a Romeludai tifosi della Juventus sono stati spregevoli e non possono essere accettati' e ha aggiunto che 'la risposta dell'arbitro è stata il cartellino giallo. Romelule ...

"Lukaku merita le scuse della Juve": il comunicato sui social Corriere dello Sport

Inzaghi pensa all'esclusione di Brozovic dato il rischio diffida per il croato. Pronto Calhanoglu in mediana con Dzeko in vantaggio su Lukaku ...Una sfida tra grandi interpreti, ma anche un match che vede contrapposti alcuni amanti dei motori. Da Giroud e Theo Hernandez in casa rossonera ai nerazzurri Lukaku e Calhanoglu ...