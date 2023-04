Luigi Di Maio inviato nel Golfo Persico? Lui non ha colpe | la Ue invece sì

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Se vogliamo, l'esempio l'aveva dato lo stesso Grillo, padre dei Cinquestelle, che, da grande attore comico quale era (e in tanti l'abbiamo davvero apprezzato in quel ruolo), si è poi trasformato in un fondatore di partito: l'importante è sapersi sempre riciclare. In un verso o nell'altro. Non c'è che dire: la strada indicata da Beppe è stata seguita da molti dei suoi allievi. Basta guardare lo scenario attuale di coloro che hanno cavalcato il momento grillino e che poi sono scesi da sella con la crisi del partito: tanti seguaci, negli ultimi tempi, hanno cambiato casacca (anche politica) con grandissima disinvoltura. A ben vedere, forse il più “normale” tra gli ex appare oggi proprio quello che, ai tempi dei governi Conte, sembrava a molti come il prototipo dei “fuori onda”, quel Danilo Toninelli che, sceso dal palcoscenico, si è messo tranquillamente a fare l'assicuratore. Tanto di ...