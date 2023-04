Lucid Gravity - Ultimi collaudi per la nuova Suv elettrica

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Laè entrata nell'ultima fase dello sviluppo. Per l'occasione, la Casa americana ha mostrato il prototipo nella sua versione più recente, ormai vicinissima al modello definitivo che entro breve tempo raggiungerà i principali mercati internazionali. Mentre la berlina Air raccoglie premi importanti ma fatica a raggiungere i target di vendita, le speranze sono riposte proprio sulla: la carrozzeria Suv a sette posti sarà infatti fondamentale per aumentare i volumi e far crescere il brand a livello globale. Nuovi display e grafica rivista. La piattaforma rimane la stessa della berlina, quindi prestazioni ed efficienza saranno di valore assoluto per il settore, ma per il momentonon ha fornito dati in anteprima. Gli interni non sono ancora stati mostrati, ma in questa occasione la Casa ha ...

Nonostante le sue misure di riduzione dei costi,intende comunque espandersi a livello globale e continuare a sviluppare ulteriori modelli, incluso il SUV elettricoche prevede di ...Il nuovo SUVarriverà sul mercato nel 2024 , ma la Casa ha già dichiarato che l'apertura delle prenotazioni sarà all'inizio del 2023.sta attualmente finalizzando il design e le ...Nonostante le sue misure di riduzione dei costi,intende comunque espandersi a livello globale e continuare a sviluppare ulteriori modelli, incluso il SUV elettricoche prevede di ...

Lucid Gravity Suv elettrica: ultimi collaudi - Quattroruote.it Quattroruote

Il secondo veicolo elettrico di Lucid Motors è quasi pronto, ed è iniziata la fase di test su strada. In arrivo nel 2024, promette caratteristiche al top di tutto il mercato ...Lucid Motors is sharing a Gravity SUV update, as well as announcing the first retail deliveries of the Lucid Air with Stealth Appearance package. (You don't want to miss Jerry's new review of the ...