Luciano Moggi | “Rinnovo automatico fino al 2027 per Allegri in un caso”

Intervistato da Radio Bianconera,, ex direttore generale della Juventus, ha rivelato che l'accordo tra Allegri e il club per un ulteriore rinnovo di altri due anni, dunque fino al 2027, diventerebbe automatico - stando ...Otto tapiri sono stati consegnati a: Raffaella Carrà, Fabrizio Corona, Fedez, Massimo Ferrero, Diletta Leotta, Roberto Mancini,, Massimo Moratti e Francesco Totti . Sette invece quelli ...Probabilmente per questo motivo Narducci, non avendo diintercettazioni di carattere penale, aveva costruito il teorema sul 'reato a consumazione anticipata' con illazioni personali, non ...

Luciano Moggi a Reggina Talk: "Benedetto e Foti erano vicini alla squadra, la proprietà deve tenere ai colori" Il Dispaccio

Addio Juve. Le ripercussioni di una stagione anomala dall'inizio alla fine. Penalizzazione, Champions League, mercato. Tutto è in bilico.A San Siro si riparte dall’1-1 dell’andata tra le polemiche. Allegri senza Vlahovic e Cuadrado, Inzaghi senza Handanovic ...