Luce dei tuoi occhi 2 replica terza puntata in tv e in streaming | riassunto episodio 3

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 26 aprile 2023)deidei. Emma trova per caso un braccialetto di Diana sul luogo dell’omicidio. Miranda accusa apertamente la figlia di Emma di essere coinvolta nel delitto. Le indagini della polizia si concentrano proprio su Diana: sia Emma che Petra vorrebbero proteggere la ragazza, ma lei si consegna alla polizia dichiarando il falso. Intanto, Petra è sempre di più attratta da Enrico e da lui non vuole soltanto un supporto morale per la sua malattia. Anche Enrico è preso dalla Novak perché in lei rivive il ricordo di sua moglie. Emma si accorge tutto dopo ...