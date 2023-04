Luca Vezil sulla famiglia Ferragni | La loro è un' accademia militaresca!

(Di mercoledì 26 aprile 2023), ex fidanzato storico di Valentina, si è lasciato andare a una serie di confessioni su com'è far parte della. Ecco cosa ha raccontato.

Fotogallery - Aurora Ramazzotti, prima passeggiata al parco con Cesare Augusto GRAZIE FERRAGNEZ! Fotogallery -ex di Valentina Ferragni (tornata ancora single) CAPELLI LISCISSIMI Fotogallery - Meghan Markle in videoconferenza sfoggia un nuovo look NEL MIRINO DELLA KISS CAM Fotogallery - Harry e ...non è più il fidanzato di…ha cominciato a usare i social con Valentina Ferragni quando avevano 20 e 21 anni. 'C'è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di&...: 'Casa Ferragni È stata come un'accademia' 'Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni. Un'accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove ...

Luca Vezil ex di Valentina Ferragni (tornata ancora single) svela il segreto dei Ferragnez TGCOM

Luca Vezil, ex fidanzato storico di Valentina Ferragni, si è lasciato andare a una serie di confessioni su com'è far parte della famiglia Ferragni. Ecco cosa ha raccontato.Chiara Ferragni mostra sui social come sarebbe se fosse uomo: ecco il simpatico video e il commento dell'influencer ...