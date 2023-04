Luca Vezil sui Ferragni | “Sono un’accademia militaresca | ecco quanti follower ho guadagnato dopo il matrimonio di Fedez e Chiara”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Diversi mesi fadieci anni d’amore, è finita la relazione fra Valentina. Di recente il modello genovese, conduttore di Are you the one Italia su Paramount+ ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove è tornato a parlare della famiglia, per certi versi anche piuttosto: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di… o il fidanzato della sorella di… o anche il fidanzato della sorella della moglie di… e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quandostava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. ...