Lorella Cuccarini rivela | “Da ragazza sono stata la demolitrice di me stessa”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 26 aprile 2023)dall’alto dei suoi 57 anni sta vivendo una nuova stagione professionale e umana ad Amici 22. Ai microfoni del settimanale Chi racconta il suo stare in televisione alla soglia della sessantina con tantissimi ammiratori al seguito. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 22 “Ci divertiamo moltissimo” Intervista di coppia pered Emanuel Lo questa settimana. Loroil team CuccaLo, che incanta il pubblico di Canale 5 e non solo, anche il giudice Cristiano Malgioglio ha spesso espresso pareri molto positivi sul loro operato. A sentire la maestra di canto loro si divertono semplicemente, avevano già lavorato insieme e hanno un ottimo affiatamento. Per i due ritrovarsi a ballare insieme è come “ravvivare una luce che c’era”. Un fatto meraviglioso ed ...