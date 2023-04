Lombardia | ass Mazzali | ' con Salone Mobile riflessione su proprietà marchi italiani'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "La 61esima edizione deldela Milano è stata una straordinaria 'festa' del 'Made in Italy', punto di riferimento nel mondo, che sarà reso ancora più forte dalla legge a tutela delo che il Governo sta finalizzando. Ma è anche l'occasione per fare unasulla perdita didi brande lombardi". Così l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione, Barbara, commentando il successo deldel2023 a Fiera Milano-Rho, che si è chiuso domenica con numeri da record. "È lunga la lista di aziende storiche italiane oggi controllate da gruppi o fondi esteri: Versace, Valentino, Gucci, Ferrè, LaPerla, Loro ...

'La manifestazione - ha sottolineato l'. Maggi - è alla 43.a edizione che è un numero importante,..., Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte) ed Europa (Germania, Austria, ...L'obiettivo è sfruttare l'effetto traino' di Milano a vantaggio di tutto il nostro meraviglioso territorio per dare la possibilità a chi arriva indi poter godere delle eccellenze che tutte ......chiudono il Girone 3 del campionato Under 19 Eccellenza con le due lunghe trasferte in, a ... All.re Santi, 1°. Bottoni, 2°. Cavara, Prep. Bonati. COLUMBUS CANTÙ - VIS 2008 83 - 67 Vis ...

Lombardia: ass.Mazzali, 'con Salone Mobile riflessione su proprietà ... Il Tirreno

LOMBARDIA - Le temperature record hanno fatto crescere a dismisura i fabbisogni delle coltivazioni, ma i prelievi di acqua per l’agricoltura si sono ...Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Le temperature record hanno fatto crescere a dismisura i fabbisogni delle coltivazioni, ma i prelievi di acqua per l’agricoltura si sono ridotti quasi della metà a causa ...