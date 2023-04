L’Ofb propone ‘Il barbiere di Siviglia’ | al Teatro Comunale di Benevento il 12 e 14 maggio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl ritorno della grande lirica aldi. «Per undi qualità, di qualità». Così Figaro canta nella cavatina «Largo al factotum della città» de «Ildi Siviglia», melodramma buffo in due atti su libretto di Cesare Sterbini dalla commedia Le barbier de Séville di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. E sarà proprio il capolavoro musicale di Gioachino Rossini ad andare in scena alVittorio Emmanuele di, ven 12(ore 19.30) e dom 14(ore 18.00), in un originale allestimento dell’Orchestra Filarmonica di, sul cui podio ci sarà il Maestro Marco Alibrando, per la regia di Sergio Vitale, le scene e i costumi di Luca De ...