Lo Stato Sociale | il nuovo singolo è Per farti ridere di me feat Mobrici

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lotorna con Perdi me con, ultimo estratto prima della pubblicazione deldisco Stupido Sexy Futuro Dopo Fottuti per sempre con Vasco Brondi e Che Benessere!? con Naska, Lotorna con Perdi me con, cantautore che ha da sempre la grande forza di saper dar voce alla sua generazione. Prima di augurare un buon viaggio a Stupido Sexy Futuro, ilalbum di inediti in uscita venerdì 5 maggio, Perdi me sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 28 aprile. Il brano – scritto da Loe da Matteo ...